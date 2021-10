Angola consta da lista de países que mais sofrem ataques cibernéticos

Os dados da empresa “Data Group”, especialista em ataques cibernéticos, em relação às tentativas de ataques cibernéticos no mundo, avançam que Angola ocupa o quinto lugar, numa listagem liderada pela Indonésia, seguida pelo Nepal, Mongólia e Geórgia em quarto lugar.

De acordo com os representantes da empresa, registou-se nas primeiras horas desta quarta-feira, cerca de nove mil milhões de tentativas de ataques.

Cerca de 80% das empresas que operam no mundo digital sofreram danos com a queda do Facebook, Instagram e WhatsApp. Com esta falha, o Facebook perdeu em apenas duas horas cerca de sete mil milhões USD.

O director da empresa “CyberSecur”, especialista em crimes cibernéticos, Hélio Pereira, disse que a paralisação criou pânico geral e em duas horas foram detectados cerca de 1,5 milhões de dados a serem vendidos.

“Foram afectados o Facebook, o Whatsapp e o Instagram, porque a primeira comprou os outros dois aplicativos”, disse, acrescentando que, até ao momento, ainda não se sabe qual a proveniência deste pânico e os trabalhos de investigação continuam em curso.