ANGOLA CABLES E AICEP PROMOVEM WEBINAR SOBRE CIBERSEGURANÇA PÓS-COVID-19

A multinacional Angola Cables e a Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP) realizam hoje 15 de Julho, às 14h00, um webinar sobre a Cibersegurança pós-COVID-19.

O evento online enquadra-se no ciclo de conferências que estas duas entidades organizam: “O Futuro das Telecomunicações”.

A 2ª Conferência deste ciclo será moderada pela Líder do Gabinete Jurídico da Angola Cables, Nádia Ribeiro, e terá entre o painel de oradores a sócia de Vieira de Almeida & Associados, Magda Cocco e o responsável da Direcção de Regulação da Vodacom Moçambique, Michel Grispos.

No primeiro evento, que abordou “Os Novos Desafios do Sector das Comunicações”, o CEO da Angola Cables, António Nunes, defendeu que Portugal devia ter uma responsabilidade grande de fazer o driving de todos os países da CPLP criando maior conectividade e conteúdos entre a lusofonia como faz a Commonwealth liderada pela Inglaterra.

“Temos uma relação linguística e cultural muito grande, podemos desenvolver conscientemente negócios com base nisto, porque estamos a fazer, mas inconscientemente. Portanto, acho que deveríamos olhar para isto de forma mais crítica para potenciarmos os negócios e as relações entre os países da CPLP de uma forma muito mais consistente”, reforçou António Nunes.

O painel de debate foi composto, para além do CEO da Angola Cables, pelo representante da AICEP, João Caboz Santana, CEO da Unitel e São Tomé e Príncipe, Inoweze Ferreira, o presidente da Altice Labs, Alcino Lavrador e o presidente da entidade reguladora do sector em Moçambique – ARECOM, Américo Muchanga, concordaram que a lusofonia deve fazer mais para se conectar e se afirmar de forma genuína no mundo.

Com o objectivo de ligar as Telecoms dos países de língua Portuguesa em fóruns de discussão que definam as tendências Futuras com África e, especialmente, Angola. A promoção destas conferências visam ainda debater os vários desafios da economia mundial, em um ambiente de negócios pós-COVID-19. As duas entidades, Angola Cables e AICEP estão optimistas quanto ao sucesso da iniciativa.