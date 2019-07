Angola Cables Cloud Service prevê ganhos para agentes económicos

De acordo com uma nota de imprensa, as empresas vão beneficiar de um serviço inovador e robusto, com a grande facilidade de escalibilidade sob demanda, bem como baixo tempo de instalação.

Com recurso aos data centers, AngoNap (Luanda-Angola) e AngoNap (Fortaleza-Brasil), associadas aos cabos submarinos WACS, SACS e o Monet, a empresa disponibilizou ao mercado o “AC Cloud”, serviço que vem satisfazer, localmente, uma necessidade real das companhias que operam no país, com necessariamente de adquirir equipamentos no estrangeiro, pagando em divisas e sem a garantia de uma assistência presencial.

O AC Cloud, de acordo com a nota, é um serviço de computação bastante inovador que propicia solução de infra-estrutura como serviço Infra-structure (IAAS), onde as operações e as informações produzidas, podem ser acedidas a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.

Sobre o referido sistema o CEO da Angola Cables, António Nunes, informou que este serviço funciona muito na lógica da partilha de infra-estrutura, sem que, no entanto, as empresas tenham acesso à informação umas das outras, gerando significativos ganhos de escala e de eficiência para as empresas.