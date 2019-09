Angola Cable firma parceria com operadora da Malásia

A Angola Cables assinou segunda-feira,16 de Setembro, no evento Submarine Networks World em Singapura, uma parceria com a TM Global, operadora da Malásia, para a realização de testes de baixa latência que permitem, em breve, ofertar ao mercado uma rota mais curta que ligará a Ásia à América do Sul através do SACS e do cabo SAFE-South Africa Far East cable system, conectado à Telekom Malaysia.

A parceria é particularmente transformadora por permitir ao mercado asiático uma nova opção “Sul-Sul “para redireccionar o seu tráfego de internet que, actualmente, passa pelo Norte entre a Europa e a América do Norte para chegar aos mercados sul-americanos, afectando consideravelmente a experiência dos consumidores finais nos dois mercados.

A assinatura do acordo coloca Angola e Africa no centro das trocas comerciais entre as economias das duas regiões, tendo em conta os mais de mil milhões de utilizadores de internet catalogados nos dois lados.

Os resultados dos testes preliminares provam que uma ligação de tráfego de internet “Sul- Sul” apresenta uma redução considerável da latência, comparativamente às rotas usadas actualmente pelo norte, uma opção que quando comercialmente disponível, será um importante produto comercial para a Angola Cables possibilitando uma conexão mais robusta e eficiente entre os provedores de internet, provedores de conteúdos e aplicações e provedores de redes de distribuição do ponto de vista do processo de partilha de dados.