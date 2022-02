Angola Business lança plataforma para atrair investidores

A empresa Angola Business Group, SA - DAGB apresentou recentemente o projecto de lançamento de uma plataforma do investidor, que promete facilitar negócios entre empresas nacionais de tecnologia e parceiros estrangeiros.

Trata-se da “Angola Investor Market”, plataforma através da qual se pretende atrair investidores de qualquer parte do mundo para Angola, evitando que as “startups” se desloquem para captar investimentos para a sua concretização.

De acordo com o vice-presidente da DABG, Luís Paulino dos Santos, a solução vai ser colocada à disposição dos interessados a partir de 28 de Junho, e servirá de suporte aos projectos individuais, inclusive projectos que não conseguem atrair investidores, através da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX).

“A AIPEX é o organismo do Estado onde estão concentrados aqueles projectos que não têm investidores, razão pela qual nós aparecemos para cooperar com a AIPEX, que depois de identificados e encontrarmos os potenciais investidores serão encaminhados para a Agência, a fim de dar-se sequência aos trâmites legais para a execução do projecto, concretamente a sua formalização”, afirmou.

O acesso à plataforma é gratuito, bastando a empresa beneficiada efectivar o pagamento de uma comissão de 3%, depois da implementação do projecto.

Estão habilitados a concorrer empresários, produtores, proprietários de terra, proprietários de imóveis produtivos, em todos os sectores de actividade em Angola e que carecem de investidores ou financiamento para a concretização ou funcionamento, isso depois de passar pelo crivo de uma equipa especializada.

O lançamento oficial será através de um evento virtual de âmbito internacional e terá a participação de membros do Governo angolano, investidores mundiais, personalidades académicas de referência mundial, com destaque para Paul Krugman, Prémio Nobel da Economia em 2008 e Dambiso Moyo, economista norte-americana (classificada na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo).