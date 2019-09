Angola busca investidores para o mercado mineiro na Austrália

Em paralelo à conferência, está a participar em reuniões de concertação de temas a serem apresentados por empresas que já actuam em Angola, como Mimbos Resources Limited, EnerGold Group e a procurar novos negócios com instituições como a Hovelock Mining Investment, entre outras.

Para além das reuniões, decorre a exposição das empresas mineiras, na qual Angola é representada pela Sociedade Nacional de Comercialização de Angola (SODIAM) e pela Empresa Nacional de Diamantes (Endiama).

Na abertura do evento, um dos membros da organização, Bill Repard, ressaltou a importância da intervenção da Austrália no desenvolvimento do sector da mineração em África.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Austrália, Mark McGowan, apelou à participação de todos no evento que marca a semana africana naquele país.

Dizer que a delegação angolana é chefiada pelo secretário de Estado para Geologia e Minas, Jânio Correia Víctor.