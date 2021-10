Angola acolhe roadshow de negócios

Realizar-se-á Quinta-feira (7), em Luanda, o roadshow IAFT2021 Oficial, organizado pelo Banco Africano de Exportações e Importação da União Africana (Afriximbank), com o Ministério da Indústria e Comércio, além de outras instituições públicas e empresariais.

De acordo com os seus promotores, estarão no evento representantes de ministérios, bancos, agências, asseguradoras e empresas do ramo de mineração que irão debruçar, entre outros temas, sobre a plataforma de negócios única e útil para aceder ao mercado africano integrado com mais de 1,2 mil milhões de pessoas, com Produto Interno Bruto de mais de USD 2,5 triliões, criado na Zona de Livre Comércio Africano.

O Afriximbank pretende atrair, através de um roadshow, o Governo, instituições públicas e empresas angolanas para participarem da segunda edição da Feira Intra-Africana de Negócios, a decorrer este ano na África do Sul, depois de Angola ter estado com êxito na estreia no Cairo (Egipto), em 2018.

A feira realizar-se-á de 15 a 21 de Novembro próximo em Durban (região de KwaZulu Natal) e prevê atrair mais de 1.100 expositores, 2500 participantes, 10 delegados e projecta a conclusão de negócios na ordem de 40 mil milhões USD.

A actividade compreende oito segmentos de interesse, nomeadamente exposição (envolve países e empresas), conferências, encontros entre empresas e empresas-governos, celebração de dias de países, cultura, exibição de automóveis e promoção de start-ups por jovens do continente.

Angola participa do evento, à semelhança de 2018, com um pavilhão multissectorial. A Feira Comercial Intra-Africana, primeira do género em África, serve de plataforma para compartilhar informações sobre comércio, mercado e investimento e permitir que compradores, vendedores, investidores e países se encontrem, discutam e concluam negócios.