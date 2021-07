Anglobal vai gerar 161 novos postos de trabalho

A empresa de capital angolano Anglobal vai gerar cerca de 161 novos postos de trabalho em Luanda, segundo o PCA do Grupo, Victor Lima que falava para a imprensa na inauguração da nova fábrica de galvanização de aço a quente.

A empresa emprega actualmente mais de 600 pessoas e já tem planos para um futuro crescimento que pretende contribuir activamente no desenvolvimento socioeconómico das diferentes zonas de África onde opera.

De acordo com as declarações do PCA, a nova unidade industrial foi concebida especificamente para o sector da metalomecânica e galvanização de metais, num investimento global de 14,5 milhões USD, 50% garantidos com capital próprio e 50% financiados pela banca comercial, especificamente o banco BIC.

Do ponto de vista económico e social este investimento representa a aposta da Anglobal na diversificação, garantindo um investimento nacional em unidades de produção locais.

“Com este investimento a Anglobal demonstra que acredita nesta indústria, na capacitação local e que com isso contribui claramente para a redução das necessidades de importação deste tipo de materiais com impacto directo nas necessidades de pagamentos em moeda estrangeira”.

Esta unidade de galvanização de aço a quente é única em Angola, relevando assim a sua importância para os vários processos que incluem infra-estruturas de aço.

“A autonomia na produção vai permitir aumentar a capacidade de resposta na construção de torres de telecomunicações e transporte de energia de alta, média e baixa tensão” disse Victor Lima.

Matéria-prima

Segundo fez saber Victor Lima, a matéria-prima para a galvanização é toda importada, desde o zinco, chumbo e ácidos, mas acrescenta, “para a metalomecânica que é o ferro e outros tipos de aços, esses já se encontram em Angola, nomeadamente no Cuando-Cubango”.

Mas lamenta não ter ainda em Angola produção suficiente e existir a necessidade de importar metade da matéria-prima a ser usada na fábrica.

Explicou ainda que a fábrica está preparada para fazer três turnos, mas numa fase inicial terão apenas um, irão analisar primeiro a reação do mercado e o nível de procura e só depois terão a possibilidade de dobrarem os postos de trabalho.

Capacidade instalada

Actualmente a empresa tem uma capacidade instalada de 300 toneladas e prevê aumentar para 900 toneladas, o mercado é quem vai ditar o número de produção da fábrica.

“A abertura da nova fábrica foi possível graças aos nossos clientes e parceiros, que nos proporcionaram novos negócios e que nos exigem esse crescimento, às autoridades do governo que nos apoiaram, aos nossos fornecedores e, claro, aos nossos orgulhosos colaboradores”, afirma Victor.

Sobre a Anglobal

É uma empresa de referência em Angola que apresenta soluções de engenharia com foco nas indústrias de telecomunicações e energia.

É especializada na construção e instalação de sites de telecomunicações, na instalação e comissionamento dos equipamentos da rede, sistemas de energia, instalação de fibra óptica e na operação e manutenção de redes e infraestruturas.

Em 2021 amplia o seu raio de acção com um pequeno passo que pode ser um salto gigantesco para a indústria em Angola.