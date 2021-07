Anglobal adquire duas unidades fabris

A Anglobal adquiriu, recentemente, duas unidades fabris na Zona Económica Especial, Luanda-Bengo (ZEE), no âmbito do programa de privatizações (Propriv); 2019-2022, informou Victor Lima, Presidente do Conselho de Administração.

As duas aquisições, segundo Victor Lima, visam dinamizar e reinvestir no sector, apostando na oferta de qualidade e de excelência.

Sobre a Anglobal

A empresa actua no sector dos serviços das Telecomunicações e das Energias com soluções inovadoras em equipamentos, operação e manutenção. Tem sede em Benguela e escritório em Luanda.

A Angoplate conta com mais de 600 colaboradores e está presente nas 18 províncias e 164 municípios de Angola, cobrindo o País de Cabinda ao Cunene. Está também presente em São Tomé, Cabo Verde e Portugal.