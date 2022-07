Ambiente de negócios em Angola inspira confiança diz Chris Masters

O presidente da Câmara do Comércio Reino Unido – Angola, Chris Masters, considera positivo o actual ambiente de negócios em Angola e os resultados das reformas económicas aplicadas pelo Executivo, com vista à diversificação de mercados e o aumento das exportações nacionais.

A informação foi avançada à imprensa durante a 37ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), onde a Câmara do Comércio Reino Unido – Angola está representada num stand colectivo com a embaixada do Reino Unido e oito instituições nacionais e internacionais.

Dentre as empresas estão o Agroportal.ao, AAPA - Associação Agro-Pecuária de Angola, Clé Entertainment, InterContinental Luanda Miramar, PI Advisory, Eco Angola, Aramex, e Change 1’s life”.

A par da representação Diplomática do Reino Unido, as oito empresas participam pela primeira vez na FILDA, com a intenção de identificar novos parceiros de negócios.

“As empresas trabalham nos mais variados sectores desde o agronegócio, entretenimento, hotelaria e restauração, contabilidade, fiscalidade e consultoria financeira, ambiente e sustentabilidade, soluções de e-commerce e desminagem”, lê-se na nota.