Amazon: receita sobe e lucro desce

Um valor a destacar é também o número de subscrições do programa de fidelização Amazon Prime, que já tem mais de 150 milhões de subscritores, com as receitas a aumentar em 28% face ao mesmo trimestre do ano passado para 5,6 mil milhões USD.

Para o segundo trimestre de 2020, a Amazon antecipa que, num cenário normal, teria um lucro de 4 mil milhões USD, mas informou os accionistas que pretende aplicar a totalidade deste valor em despesas relacionadas com a COVID-19, incluindo materiais de protecção para os colaboradores nos armazéns.

Durante a apresentação de resultados, o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, disse aos acionistas: “You may want to take your seat”, ou seja, é tempo de ter calma e não estar focado nos lucros.