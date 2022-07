Amazon com prejuízo de 2,0 mil milhões USD no segundo trimestre

A Amazon registou prejuízos de 2.028 milhões USD (1.989 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, após perdas de 3.900 milhões USD num investimento na fabricante de automóveis eléctricos Rivian.

Entre Abril e Junho, a gigante do comércio a retalho ‘online’ teve receitas de 121.234 milhões USD, tendo subido 7% em termos homólogos, aponta a Lusa.

“Apesar da inflação aumentar os custos de combustível, energia e transporte, estamos a fazer progressos em custos mais controláveis (...), incluindo na melhoria da produtividade da nossa rede de centros de triagem e logística”, referiu o presidente da empresa, Andy Jassy, em comunicado.

O seu produto de ‘cloud’, o AWS, gerou receitas 19.739 milhões USD num resultado que excedeu as expectativas dos analistas.

Para o actual trimestre, a Amazon espera um resultado líquido entre zero e 3.500 mil milhões USD – contra 4.900 milhões no mesmo período do ano passado – e uma subida das receitas entre 13% e 17%.

A empresa, sediada em Seattle, Washington, está, à semelhança de outras gigantes da tecnologia, a sofrer com a redução dos gastos dos consumidores e com o aumento dos custos