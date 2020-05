Amazon avalia compra de rede de cinemas

Este rumor provocou uma subida de 74% no valor das acções da AMC, que tem uma capitalização bolsista de 480 milhões USD.

A confirmar-se, esta aquisição será um reforço da relação da Amazon com os estúdios e com os profissionais do mundo do cinema, permitindo também uma expansão do alcance global, uma vez que a AMC tem mais de 11 mil salas de cinema em 15 países.

Esta pode ser também uma oportunidade para adicionar mais benefícios ao programa de fidelização Amazon Prime, incluindo descontos nos bilhetes ou entradas grátis para assistir aos filmes originais da Amazon Prime Video.

*Com o Supertoast