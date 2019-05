Amazon: acções podem chegar aos três mil USD nos próximos dois anos, estima Bloomberg

“Temos um grande grau de confiança que as acções da Amazon podem alcançar este nível sem aquisições de grande dimensão ou outras mudanças substanciais ao negócio”, afirmam os analistas.

Se esta avaliação de três mil dólares por título se concretizar, implica uma capitalização bolsista de 1,47 mil milhões de dólares (1,31 mil milhões de euros) – acima do patamar do mil milhão de dólares que a retalhista disputava com a gigante Apple. A empresa da maçã foi a primeira empresa norte-americana a tocar a fasquia de mil milhões de dólares.

A Amazon apresenta uma subida de 0,41% no preço das acções, sendo que já estão a cotar nos 1.822,94 dólares. A retalhista já chegou a subir quase 1,5% durante uma sessão. Desde janeiro, a empresa já valorizou 21,51% e tem uma avaliação de 898,5 mil milhões de dólares.

Caso a tendência se mantenha, este será o quinto ano de ganhos para a empresa de Bezos. Em 2015 as acções subiram 117,78%, enquanto em 2016 apresentaram uma subida perto dos 11%, acrescentando 55% em 2017 e 28% no ano passado.

Segundo os dados recolhidos pela Bloomberg, a Amazon tem 49 recomendações de compra. O preço-alvo aponta para 2.231 dólares, um valor acima do estimado pelos analista da Piper, cujo montante se fixava em 2.225 dólares.