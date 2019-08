“Alterações cambiais têm impedido que empresas cresçam de forma sustentada”

O que é que a TVCABO traz de diferente ao nosso mercado?

Somos o único operador do sistema triple play (TV, internet e voz fixa) no mercado angolano, e acabamos de apresentar o VIV

MAIS IPTV, uma plataforma avançada de televisão, via Internet, que permite aos utilizadores da TVCABO ver os canais da ZAP e DSTV, em qualquer local e horário, através de dispositivos como smartphone, tablet, computador ou da Box IPTV da TVCABO, desde que estejam ligados à internet da TVCABO.

Com o avanço da tecnologia, as operadoras podem apresentar produtos cada vez mais próximos dos consumidores. Quais

são as apostas mais importantes da TVCABO?

Temos várias apostas tecnológicas para apresentar num futuro próximo, mas para já podemos referir a mais recente

aposta no IPTV. Esta recente tecnologia para a transmissão de sinais televisivos permite passar para as mãos do cliente

uma nova dimensão televisiva.

O IPTV possibilita maior comodidade, pois podemos ver todos os programas dos últimos sete dias em qualquer dispositivo registado, gravar, fazer pausa, ou recuar a emissão de qualquer um dos canais que compõem o serviço. Este serviço inovador, com uma excelente qualidade de imagem e som, tem 50 canais e pode ser utilizado em simultâneo em 3 dispositivos. Para que esta aposta fosse possível contámos com o know-how tecnológico do grupo Visabeira, accionista da empresa, na concepção, desenvolvimento e implementação do serviço VIV MAIS IPTV.

Com a democratização da tecnologia e a acessibilidade cada vez maior em termos de preço, como é que a TVCABO vê a sua rentabilidade?

A contínua introdução de soluções tecnologicamente inovadoras permite à TVCABO uma melhor rentabilização das suas infra-estruturas, associada a uma redução de custos e uma melhoria de qualidade de serviço, o que permite a maximização de receitas.

Em que medida acompanham a transformação digital?

O consumidor angolano está atento a esta transformação. Apesar de todas as dificuldades que têm vindo a impactar o mercado angolano, a TVCABO investe continuamente para ter uma infra-estrutura robusta, sólida, que tenha capacidade de crescimento, e que, ao mesmo tempo, seja compatível com inovação tecnológica. A oferta comercial tem vindo a abrir-se e ajustar-se cada vez mais às necessidades das pessoas e empresas, apresentando produtos de conectividade adequados e à medida de cada utilizador, seja residencial ou corporate. A relação com os nossos clientes é simbiótica e inclusiva, o mercado das telecomunicações angolano cresce em tamanho e serviços à medida do crescimento e necessidades mais específicas dos nossos clientes. A TVCABO é um agente dinâmico da economia angolana, sendo assim também um motor da transformação digital da sociedade.

O vosso último serviço apresentado e comunicado na ANGOTIC e na FILDA é viável com as oscilações da internet? Em que consiste exactamente este serviço?

Sim, é possível, de acordo com a nossa oferta. Este serviço consiste na distribuição de televisão

digital, com a mudança de paradigma nos serviços de TV, que até esta altura eram somente redistribuídos. Com esta plataforma conseguimos unificar os canais de ambos os operadores, ZAP e DSTV, fornecedores da TVCABO, numa única Set Top Box. Com o IPTV, para além de estarmos a renovar tecnologicamente este serviço, temos ainda a possibilidade de acrescentar valor com outros serviços complementares, como é o caso da visualização de conteúdos dos últimos sete dias via internet também através de dispositivos móveis, como smartphone, tablet e computador.

Nos últimos anos em que é que a conectividade tem evoluído que permita a prestação de um melhor serviço?

Nos últimos anos temos uma conectividade cada vez mais rápida e com maior capacidade. Isto permite garantir cada vez melhores serviços e mais inovadores, como o caso da IPTV. Para que isto aconteça a TVCABO faz investimento constante em equipamentos de última geração, permitindo assim a redundância dos seus serviços ao nível do anel urbano. Somos cada vez mais tecnológicos e digitais.