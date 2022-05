Alphabet, Amazon e Netflix entre os maiores investidores publicitários do Mundo

Alibaba, Alphabet, Amazon, Baidu, Meta, Microsoft, Netflix e Tencent são as oito grandes tecnológicas que representam 6% de todo o investimento publicitário feito em 2021 – o equivalente a 46,6 mil milhões USD. Os dados são de um relatório do WARC, que prevê que estas empresas serão responsáveis por 10% do investimento publicitário até 2030.

A análise demonstra que a Amazon foi a que fez o maior investimento, com um total de 16,9 mil milhões USD (+55% do que em 2020). De seguida vem a Alibaba, que despendeu 8,8 mil milhões USD (+84,4% do que em 2020).

Já a Microsoft é a que apresenta o menor investimento de todas: 1,5 mil milhões USD, um valor que se tem mantido estável desde 2016. Por outro lado, o Facebook aumentou a aposta na publicidade, já que a percentagem de vendas subiu de 0,8% em 2017 para 2,5% em 2021.

«As grandes empresas tecnológicas passaram de cepticistas às maiores investidoras do Mundo. À medida que a supremacia sobre os marketplaces digitais aumenta também a probabilidade de os gastos em publicidade serem maiores cresce», diz, em comunicado, Alex Brownsell, head of Content do WARC Media.