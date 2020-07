Explorou e cruzou novas tecnologias ao longo de toda a carreira, desde o primeiro sintetizador modular, a sintetizadores polifónicos, baterias, teclados digitais e hoje utiliza, por exemplo, aplicações no iPad para compor.

Jean-Michel Jarre um músico francês, pioneiro na música eletrónica, que marcou uma geração, sobretudo nos anos 70 e 80, tanto pela inovação nas produções como nos espetáculos ao vivo com luzes laser e fogo de artifício, que quebraram vários recordes de audiência.

Este músico da “velha guarda” continua na vanguarda e está agora a liderar uma transformação no mundo dos espetáculos ao vivo.

Desta vez, Jean-Michel actuou em directo a partir de um estúdio físico, no concerto “Alone Together” , durante a Festa da Música, em França, e esteve representado pelo Avatar num recinto virtual em que o público, de todas as partes do mundo, também em versão Avatar pôde dançar e interagir, utilizando óculos de realidade virtual.

O concerto aconteceu também no Palais Royal, em Paris, onde foi montado um palco para uma plateia composta por estudantes de escolas profissionais das indústrias do entretenimento, convidados a assistir ao concerto através do smartphone e de um ecrã gigante.

Terminada a actuação, a experiência foi enriquecida com a possibilidade de colocar perguntas a Jean-Michel Jarre num live chat e de descobrir os bastidores do estúdio do músico.

O concerto foi transmitido em directo no canal de YouTube do músico e também no Facebook .

No total, 600 mil fãs assistiram ao concerto, através deste conceito inovador que dá pistas sobre aquilo que pode vir a ser o futuro dos eventos.

By: Fabernovel - Super Toast https://supertoast.pt/2020/07/14/alone-together-concerto-inovador-de-jean-michel-jarre/