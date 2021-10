Alimenta Angola investe mais de 5 milhões USD em nova loja

A rede de distribuição Alimenta Angola investiu mais de 5 milhões USD para execução das obras de uma nova loja, informou hoje, em Luanda, o Director-geral do grupo, Marcos Paulo.

O responsável falava hoje no acto comemorativo do12ª aniversário do Alimenta Angola, tendo avançado que o arranque das obras estão previstos para o segundo semestre de 2022 num espaço lote, na centralidade do Kilamba.

No que diz respeito ao balanço da actividade económica do grupo, a fonte anunciou houve um crescimento de 15% este ano face ao período homólogo de 2020.

Este crescimento, apontou, resulta da estabilidade, valorização do câmbio e do equilíbrio da moeda nacional face ao dólar.

“As lojas da Camama e Zango foram as que mais contribuíram para o crescimento do grupo Alimenta Angola”, disse Marcos Paulo.

Em termos de lojas, o Alimenta Angola cresceu mais 10% e, relativamente ao número de clientes, teve um aumento de 12% e se tornou numa marca consolidada entre as famílias angolanas.

Sobre o Alimenta Angola

O Alimenta Angola com início de actividade em 2005, abriu a primeira loja em 2009 no bairro da Estalagem, em Viana. Actualmente, o grupo conta com quatro lojas.