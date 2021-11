Alimenta Angola gasta 4 milhões USD com a importação de produtos

A rede de distribuição Alimenta Angola gasta cerca de 4 milhões USD por mês com a importação de produtos, revelou em exclusivo ao Mercado o Director-geral do grupo, Marcos Paulo.

De acordo com Marcos Paulo, os custos de importação são elevados na medida em que algumas rotas continuam fechadas.

Segundo aquele responsável, as importações dos produtos provenientes do Brasil ficaram inviáveis, pois, hoje a aquisição de bens passa primeiro pela Europa e só depois chegam ao País.

Mas para reverter a situação, o Alimenta Angola está a adquirir 50% dos produtos que comercializa internamente, desde hortícola, legumes, frutas, feijão entre outros que são de produção nacional, alinhados ao processo de diversificação da economia local. E os outros 50% são importados.

Refere ainda que, o Alimenta Angola vende essencialmente, produtos da cesta básica, embora esteja preparado para atender pequenos, médios e grandes empresários dos mais diversos ramos de actividades como hotéis, restaurantes, cantinas, bem como a população.

Para garantir a permanência no mercado, o Alimenta Angola vende mais os produtos da cesta básica, por ser os mais solicitados pelos clientes. “Vendemos a um preço reduzido em comparação aos concorrentes”, disse.

Neste particular, explicou que as lojas desse supermercado dispõem de um stock de 2 milhões USD em produtos suficientes para responder a demanda em até 45 dias.

O gestor adiantou que ao longo dos 12 anos de existência da rede de lojas Alimenta Angola já foram criados mais de mil empregos, sendo mil directos e pelo menos 300 indirectos.

Volume de Negócios

No que diz respeito ao balanço da actividade económica do grupo, a fonte anunciou que houve um crescimento de 15% este ano face ao período homólogo de 2020.

Este crescimento, apontou, resulta da estabilidade, valorização do câmbio e do equilíbrio da moeda nacional face ao dólar.

Investimentos

No decurso deste ano, o Alimenta Angola investido mais de 5 milhões USD para abertura de uma nova loja na centralidade do Kilamba, cujo arranque das obras deverá ocorrer no segundo semestre de 2022.

Apesar do actual contexto económico e financeiro ser pouco favorável, Marcos Paulo perspectiva o surgimento de mais lojas o próximo ano nas províncias de Malanje e Benguela, abrindo, assim, a possibilidade da criação de mais de quinhentos postos de trabalho no âmbito deste programa de expansão.

Actualmente, o investimento totais de todos os negócios do grupo estão estimados em mais de 60 milhões USD.