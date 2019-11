Alibaba recorre a números da sorte chineses para entrar na bolsa de Hong Kong

A partir desta terça-feira já é possível comprar ações da Alibaba na bolsa de Hong Kong. A gigante do e-commerce chinês, fundada por Jack Ma, fez uma segunda operação pública de venda (da sigla em inglês, IPO) depois de, em 2004, ter entrado na bolsa de Nova Iorque, na maior operação de colocação de capital em bolsa da história, tendo levantado 25 mil milhões de dólares.

Os números da segunda IPO da Alibaba não são tão avultados, mas não deixam de impressionar. A empresa poderá levantar até 12,9 mil milhões dólares, um valor que fará da operação financeira a maior dispersão de capital do ano, numa altura em que Hong Kong está a atravessar por um período de contestação social.

A empresa vai vender vender 500 milhões de ações, das quais 12,5 milhões são destinadas a investidores de retalho. O preço da ação está fixado em 22,42 dólares. A esse preço, a Alibaba levantará 11,3 mil milhões dólares. No entanto, os bancos de investimento podem exercer uma opção chamada “green shoe“, através da qual poderão vender mais 15% de ações a investidores, podendo subir o montante levantado pela empresa para 12,9 mil milhões. Esta opção deverá ser exercida se a procura for superior à oferta.

O ticker escolhido foi 9988, que são números importantes na cultura chinesa – foneticamente, o número “oito” é parecido com “crescimento” ou “riqueza” e, em alguns dialetos, representa “fortuna”; o número “nove” é um número sagrado e simboliza uma vida longa e a harmonia.

Os tumultos sociais que se têm vivido em Hong Kong poderão não arrefecer o interesse dos investidores. De acordo com Marco Silva, consultor de estratégia e de investimentos, “esta é uma operação de posição no mercado”. “O objetivo não é angariar capital, mas sim estar presente no mercado principal, que é Hong Kong”, explicou o consultor.

Ao estar listada em Hong Kong, “uma bolsa mais aberta que a bolsa chinesa”, a Alibaba não deixa de estar presente na China. “A ideia é marcar presença em Hong Kong para dar dar a ideia de que pertence à China”, vincou Marco Silva.

“Há uma motivação política e consegue ter acesso a outro tipos de investidores”, nomeadamente os investidores chineses, disse Marco Silva.

No último ‘Dia dos Namorados’, o equivalente à Black Friday na China, criado pela própria Alibaba há cerca de uma década, a empresa faturou 38 mil milhões de dólares (cerca de 34,5 mil milhões de euros). A capitalização bolsista da Alibaba supera os 500 mil milhões dólares e, nos primeiros nove meses do ano, registou lucros superiores a 9,9 mil milhões de dólares, dos quais mais de um terço provieram da Ant Financial, o braço financeiro do Grupo Alibaba.

(no momento da escrita deste artigo, ainda não se sabia a percentagem de capital que a Alibaba colocou na bolsa de Hong Kong)