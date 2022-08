Alibaba anuncia despedimentos de quase 10 mil pessoas

A empresa responsável pelo gigante de comércio electrónico Alibaba anunciou o despedimento de quase 10 mil trabalhadores até ao final de Junho do corrente ano, informou South China Morning Post.

De acordo com a publicação, a Alibaba conta agora com um total de 245.700 trabalhadores e a decisão deve-se ao abrandamento das vendas na plataforma e também à situação da economia global.

“A redução da folha salarial reflecte os esforços renovados da Alibaba em cortar despesa e maximizar a eficiência, à medida que continuamos a sofrer pressões dos reguladores, abrandamento do consumo e da economia da China, o maior mercado de comércio electrónico do mundo”, pode ler-se no comunicado da Alibaba.