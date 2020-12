ALIANÇA Seguros é parceiro segurador no maior projecto de energias renováveis em Angola

Com um investimento avaliado em 523 milhões de euros, este é o mais elevado programa público e de intervenção em energias renováveis da África Subsariana.

Até ao momento, a empresa portuguesa que opera em diversos sectores de actividade, lidera o consórcio que durante os próximos dois anos e meio vai construir sete centrais solares fotovoltaicas e instalar um milhão de painéis solares, que servirá com energia 2,4 milhões de pessoas.

Num ano de grandes desafios para a seguradora, fazer parte deste projecto “é um grande motivo de orgulho para toda a equipa da ALIANÇA Seguros e também uma enorme responsabilidade” refere Marco Mendes, Administrador Executivo.

Na vanguarda de projectos inovadores, a seguradora aposta no crescimento sustentado, na melhoria do serviço prestado a parceiros e clientes e no desenvolvimento de produtos adaptados às necessidades do mercado.

Sobre a ALIANÇA Seguros

A ALIANÇA Seguros é uma empresa de referência no mercado segurador angolano, acompanhando cada Cliente passo a passo, na gestão e concretização dos seus objectivos e aspirações.

Para isso, aposta na modernidade e qualidade, oferecendo produtos e serviços inovadores adequados às necessidades das empresas e das famílias angolanas