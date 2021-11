Aliança de empresas financeiras promete investir 112 mil milhões

Uma aliança de 450 empresas financeiras anunciou, na cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre em Glasgow, Escócia, o compromisso de investir 112 mil milhões de euros na transição para uma economia descarbonizada, até 2050.

Com a nova promessa de financiamento, a Aliança Financeira de Glasgow para as Zero Emissões Líquidas, criada em Abril para mobilizar estes fundos, duplica os 60 mil milhões de euros avançados até agora, segundo o presidente da iniciativa, Mark Carney.

As empresas terão de desenhar planos de financiamento verde baseados em informação científica e fixar metas intermédias para 2030.

Apesar dos compromissos sobre descarbonização assumidos até ao momento, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia da COVID-19, segundo a ONU, que estima que, ao actual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final dos séculos superiores em 2,7º C.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, activistas e decisores públicos reúnem-se até 12 de Novembro, em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) para actualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.