Alfa Cloud quer reduzir em 40% custos dos serviços tecnológicos

A multinacional Angola Cables e a Select Services apresentaram, nesta quarta-feira, o Alfa Cloud, uma plataforma que permitirá as empresas e instituições do mercado nacional armazenarem dados em segurança e alojar aplicativos de alta-performance a preços competitivos.

Segundo o Director Geral da Select Services, Lizandro Chissupa, a plataforma oferece uma solução tecnológica viável num período de fragilidade económica e com a disponibilidade desses serviços no País, acaba-se a necessidade de pagamentos no exterior numa altura em que ainda persistem as dificuldades de acesso às divisas, reduzindo os custos dos serviços tecnológicos das empresas nacionais em quase 40%. “Os preços são mais atractivos e variam por escalões, por exemplo, se formos neste momento a uma loja estrangeira, os serviços custarão em torno de 62 mil Kz mensal, mas com o surgimento dos nossos pacotes irá apenas custar 40 mil Kz, havendo uma redução dos custos, portanto, esta é a estrutura que vamos trazer para o mercado angolano”, esclareceu.

Trata-se de um aplicativo de fácil navegação, que permite às empresas, universidades e outras organizações nacionais gerirem e acederem a cadastros, estatísticas, registos de procedimentos internos, contratos com fornecedores e com clientes, documentos operacionais em tempo real, assim como o alojamento dos dados, softwares, websites, conteúdos e sistemas em Angola. Esta redução de tempo é possível porque os conteúdos ficam alojados em Angola no AngoNAP, dispensando a necessidade de alojamento no exterior, com os habituais encargos de pagamentos.

