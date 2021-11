Alemães pretendem investir mais de 10 mil milhões de euros em Angola

Um grupo de empresários alemães expressou a vontade de se deslocar à Angola para a implementação de vários projectos, num investimento acima de 10 mil milhões de euros.

Entre as propostas de investimento destaque para a construção rápida de casas ecológicas de baixo custo, pavimentação de estradas secundárias com matérias, também, de baixo custo e duradouros, bem como de produção de fertilizantes para a agricultura intensiva, avança o Jornal de Angola.

Os projectos de investimentos directos foram apresentados durante um encontro que a embaixadora de Angola na Alemanha, Balbina da Silva, manteve com os homens de negócios oriundos de várias cidades daquele país europeu.

O projecto de captação de investimentos para Angola, denomina-se “Nova Era”, e pretende levar os primeiros 50 investidores até Fevereiro de 2022.

A acção está a ser liderada pela empresa Ango-German Consulting do empresário angolano residente na Alemanha, Lourenço da Silva, que, em parceria com a embaixada de Angola na Alemanha juntou no Forum Doing Business em Angola, realizado no anfiteatro da Missão Diplomática em Berlim, mais de trinta empresários alemães.