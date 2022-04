Alaturca incentiva investidores para projectos massivos no sector mineiro

O Director-geral da Alaturca Pedras Naturais, Emanuel Miguel, apelou recentemente aos investidores para projectos massivos na produção de rochas ornamentais no País, para geração de riqueza e mais postos de trabalho.

Emanuel Miguel falava no decurso do fórum o “Negócio Mineiro” que teve lugar numa das unidades hoteleiras da capital.

De acordo com o Director-geral da Alaturca, o País tem perto de 20 empresas que actuam na transformação de rochas ornamentais, o que na sua óptica é insuficiente.

“Em todo o País não temos mais de 20 empresas de transformação de rochas ornamentais, a Alaturca é um dos player no mercado mas, não me faz feliz em sermos poucos”, diz Emanuel Miguel. “Tínhamos que ser muitos em investir nessa área”, apelou, acrescentando que “é isso que da riqueza, que vai fazer Angola ter um papel importantíssimo na empregabilidade do cidadão nacional”, justificou.

Acrescentou ainda que, o País tem uma elevada taxa de desemprego que “se visitarmos às áreas onde as rochas ornamentais são extraídas, poderão ver como essas áreas precisam de empregar pessoas”, desafiou.

Referiu ainda que, Angola exportou o equivalente a 23 milhões USD em rochas ornamentais durante o período de 2021, o que na sua visão “não é suficiente” para um País.

“Estes números não satisfazem porque são para uma empresa, não para exportação de um País. Se calcularmos, vamos ver que um metro cúbico é equivalente a 12 metros quadrados e se calcularmos aquilo que representa enquanto material acabado daríamos mais vantagens em transformar a matéria-prima no País e exportar o material acabado”, notou.

Para o director-geral da Alaturca, é necessário criar mecanismos e políticas para transformar a matéria-prima no mercado nacional. “Existem outros factores que têm de estar ligados a esta cadeia, como as estradas, energia e telecomunicações, são envolvimentos que permitem atingir o ponto da exportação de matéria-prima acabada”, observou, para quem “este paradigma tem sido gradualmente alterado com esperanças de industrialização no sector das rochas ornamentais”.

Sem citar quais, Emanuel Miguel, referiu-se a numerosos estudos exploratórios das reservas de granito e mármores em Angola, que segundo ele, mostraram que existem ainda reservas de granito no País que precisam de ser exploradas.

Aproximadamente, são 20 às áreas de reservas mais importantes, avaliadas em 1,18 bilhões de metros cúbicos.

Este paradigma tem sido gradualmente alterado com esperanças de industrialização no sector das rochas ornamentais

Subsidiária do grupo Bongani Investments Holdings, a Alaturca participa da reconstrução e desenvolvimento da economia nacional no ramo de construção através do fornecimento e aplicação de rochas ornamentais.

A fábrica produzir até 4.000 toneladas de metros quadrados por mês de rochas ornamentais, mas o objectivo é aumentar a capacidade para o dobro. O que lhe valeu, recentemente, um pedido de exportação para a Alemanha de 40 contentores de rochas ornamentais por mês, que foi rejeitado pelo facto de alegadamente o País não ter um preço compatível para exportação.

“Temos o preço muito acima do que é normal no mercado. Não temos condições de momento para atender o pedido, mas nós estamos a preparar para melhor competir com o mercado Internacional”, adiantou.

Com 45 trabalhadores, a empresa perspectiva atingir 150 colabores conforme o crescimento da economia do País.