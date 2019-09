Akon soma e segue no empreendedorismo

Por trás de personalidade de estrela do hip-hop, Akon é um empresário que faz movimentos em vários sectores há anos. O interregno na carreira musical que levou os desinformados a acreditar que de alguma forma se tinha aposentado, mas a verdade é que Akon está ocupado com uma gravadora, uma marca de roupas, várias instituições de caridade e vários empreendimentos filantrópicos em África.

Desde 2014, a empresa Akon Lighting Africa ajuda a fornecer energia solar em várias comunidades em todo o continente. No ano passado, Akon e sua equipe lançaram a Akon Lighting America, tornando-se a primeira empresa de energia solar de propriedade negra nos Estados Unidos. Durante uma recente visita ao The Breakfast Club on Power 105.1, Akon falou sobre a última conquista, a Stateside.

O magnata compartilhou que não só é melhor para o meio ambiente, como também pode economizar centenas de milhares de dólares em custos. Também explica como tudo funciona e por que é benéfico, especialmente nos momentos em que há tempestades ou falta de energia.