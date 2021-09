AIPEX regista mais de quatro mil milhões de USD para investimentos

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) inscreveu, desde Agosto de 2018 a Julho de 2021, um total de 396 projectos, orçados em 4.252 mil milhões USD.

Com a concretização desses investimentos, provenientes de 48 países do mundo, perspectiva-se empregar 27.778 trabalhadores nacionais e 2.214 estrangeiros, segundo a AIPEX citada pela Angop.

Conforme o mapa estatístico da AIPEX, o número total de projectos, 171 recaíram ao sector da indústria, que prevê investir 1.958 mil milhões USD.

Ainda no período em análise, o sector do Comércio contabilizou 86 projectos, com um investimento estimado em 152 milhões USD, enquanto a área de Prestação de Serviços registou 83 projectos, sendo 335 milhões USD.

Seguidamente, o sector da Agricultura registou 18 projectos, avaliados em 219 milhões USD, Construção Civil contou com nove (686 milhões USD), Pescas oito (132 milhões USD) e Turismo cinco (31 milhões USD).

Na mesma senda, os sectores da Saúde e Mineral encaixaram quatro projectos cada, avaliados em 131 milhões e 228 milhões USD, respectivamente.

A Educação e as Telecomunicações registaram três projectos cada, num investimento equivalente a 30 milhões USD e 307 milhões, respectivamente, enquanto o sector das Actividades Financeiras somaram dois projectos, avaliados em 43 milhões USD.

Segundo a AIPEX, prevê-se a implementação dos referidos projectos em todas as províncias do País, sendo que Luanda conta com maior número (314 projectos).