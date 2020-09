AIPEX e Select USA assinam hoje acordo de parceria para apoiar investidores

O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos (EXIMBANC), a Embaixada dos Estados Unidos em Angola, o Ministério da Indústria e Comércio da República de Angola, a Agência para o Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), SelectUSA e a American Câmara de Comércio em Angola (AmCham Angola) assinam hoje um acordo em uma das instituições hoteleiras de Luanda, para ajudar os empresários de ambos Países.

Ao abrigo do referido acordo, ambas as instituições vão colaborar a nível de organização de eventos para promoção das exportações e investimentos bem como no apoio prestado a investidores americanos que se desloquem a Angola e vice-versa.

A EXIMBANC dos EUA vai apresentar ferramentas para Financiamento das Exportações e Importações entre Angola e Estados Unidos enquanto AIPEX e Select USA assinam acordo de parceria para apoiar investidores.

O Seminário de Negócios vai falar sobre”Desafios do Financiamento das Importações e Exportações dos EUA para Angola pelo Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos da América (EXIMBANC dos EUA)”.

Cita a nota que a cerimonia vai ser apresentada pelo director para a África no EXIMBANC Sr. Rick Angiuoni, e tratará de questões relacionadas ao financiamento e facilitação da exportação de bens e serviços dos Estados Unidos.

A Câmara de Comércio Americana em Angola (AmCham-Angola) é afiliada da Camara de Comércio dos Estados Unidos, fundada pelo Presidente William Taft em 1912. As AmChams estão presentes em mais de 118 países no Mundo e visam promover os laços Culturais, Académicos, Comerciais e Económicos entre os Estados Unidos e os seus parceiros no Mundo.

Para participar aceda ao link: https://www.youtube.com/watch?v=3G2gAhzdkfY&feature=youtu.be