AIPEX e construtora chinesa CRBD adiam assinatura do memorando de entendimento

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e a China Road and Bridge Corporation (CRBD) adiam assinatura do memorando de entendimento que prevê a construção do projecto “Novo Complexo Urbano de Marginal da Corimba em Luanda”.

O memorando tem por objecto a definição das linhas gerais de colaboração entre as partes.

A parceira surge no âmbito do governo em melhorar o ambiente urbano de transporte da capital do País, estimular a criação de emprego, melhoria na qualidade da vida das populações e promover o desenvolvimento harmonizado e sustentável da economia, através da reconstrução da Orla Costeira da Corimba.

Segundo a AIPEX, a CRBC, promotora do projecto, é uma das maiores empresas estatais chinesas com experiência no mercado internacional, dedicando-se à empreitada de construção de estradas, pontes, portos, túneis, infra-estruturas integradas, combinando com os negócios de investimento na indústria, comércio e serviços.

A empresa tem representações em mais de 60 países e regiões na Ásia, África, Europa e América, actua no mercado angolano desde 2004, com mais de 130 projectos já realizados em Angola, destacando-se o projecto do novo porto do Caio, projecto da estrada Caxito-Nzeto, projecto do campus universitário de Cabinda.

O evento que estava marcado para esta quinta-feira (4) via Zoom foi adiado em data anunciar de acordo com a área de comunicação da AIPEX, sem avançar as causas do adiamento da assinatura do memorando.