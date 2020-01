AIPEX e câmara do Emirados Árabes assinam memorando

Com Memorando de Entendimento, as partes pretendem também identificar as oportunidades de investimento e de exportação, bem com ter acesso a informações sobre os mercados.

O documento vai permitir estabelecer os princípios e base de cooperação entre as partes, para promoção do ambiente de negócios em Angola, fomento das parcerias de investimento privado estratégicos para os sectores prioritários da económica nacional.

O presidente do conselho de administração da AIPEX, António Henriques, anunciou, durante a sessão, a realização da 10ª edição Reunião Anual sobre Investimentos (AIM, sigla em inglês) de 23 a 25 de Março próximo, a ter lugar na cidade Dubai.

A Câmara de Comércio e Indústria Angola/Emirados Árabes Unidos celebrou com a AIM, em 2019, no Dubai, um Memorando de Entendimento, com vista a atrair mais investimentos no país e ligar as oportunidades de investimento à capacidade de crescimento económico dos dois países.