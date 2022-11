AIPEX assina acordos de investimento de 10,6 mil milhões de dólares

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) assinou, de Agosto de 2018 a Setembro de 2022, um total de 522 projectos, que resultaram no valor de cerca de 10,6 mil milhões USD.

De acordo com o Jornal de Angola, o sector da Indústria destaca-se com 213 projectos registados pela AIPEX durante o quinquénio, com um investimento de mais de 7 mil milhões USD, seguido o do Comércio com 115, Prestação de Serviço (111), Agricultura (25), Construção Civil (12), Pescas (11), Minério (9), Hotelaria e Turismo (8), Saúde (7) e Actividades Financeiras (4).

Consta ainda do leque de projectos aprovados pela instituição pública, os ligados ao sector das Telecomunicações com (3), Educação (3) e Energia (1).

Ao todo, os projectos geraram 37.124 postos de trabalhos nacionais e cerca de 3.445 expatriados.

A província de Luanda lidera a lista com projectos de investimentos aprovados, com um total de 409, seguido de Benguela com 18, Bengo (17), Malanje (12), Zaire (9), Cabinda (7), Cuanza-Norte, Huíla, Lunda-Sul e Cuanza-Sul (6, cada), Lunda-Norte, Huambo, Cunene e Namibe (3, cada). O Cuando Cubango teve 2, ao passo do Uíge e Moxico apenas registaram 1 projecto cada. A província do Bié não registou nenhum projecto pela AIPEX.

Investimento registados

A AIPEX indica que o Investimento Directo Estrangeiro (IDE) contou com cerca de 50 países, totalizando 264 projectos, num investimento de 6,3 mil milhões USD.

A lista dos países com projectos aprovados pela AIPEX é composta pela África do Sul, China, Brasil, França, Bélgica, Hong Kong, Turquia, Botswana, Ilhas Maurícias, Eritreia, Japão, Moçambique, Kuwait, Suíça, Marrocos, Singapura, Estados Unidos da América, Paraguai e Gana.

Consta ainda a Holanda, Índia, Portugal, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Malásia, Inglaterra, Catar, Espanha, Hungria, Alemanha, Etiópia, Canadá, Malta, Madagáscar, Burundi, Nigéria, Dinamarca, Namíbia, Itália, Líbano, Uganda e Egipto.

O Rwanda, Reino Unido, Quénia, Somália, Argentina, Ilhas Cayman e Zâmbia também fazem parte dos países que apresentaram projectos.