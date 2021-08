AGT garante celeridade no desalfandegamento do luvo

A morosidade no processo de desalfandegamento de mercadorias entre Angola e a República Democrática do Congo (RDC), que se verifica junto ao posto aduaneiro do Luvo, localizado a 62 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, preocupa os agentes económicos e importadores.

Durante a recente visita do presidente do Conselho de Administração da AGT, Cláudio Paulino dos Santos, que acompanhou a visita de trabalho do secretário de Estado para Finanças e Tesouro, Ottoniel Lobo dos Santos, os agentes económicos manifestaram as mesmas dificuldades às referidas entidades.

Cláudio dos Santos, relembrou que as responsabilidades das fronteiras não são exclusivas da AGT, porque existem outros intervenientes tais como a Polícia de Guarda Fronteira, Polícia Fiscal, Serviço de Migração e Estrangeiros e a Investigação Criminal, além de serviços sanitários.

“A AGT vai procurar melhorar cada vez mais o atendimento dos contribuintes com a tomada de posse do Comité de Gestão de Fronteira,” garantiu Cláudio dos Santos.