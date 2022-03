AGT e AIBA convergem quanto à implementação dos selos de segurança

O Chefe Adjunto da Quarta Repartição da Administração Geral Tributária (AGT), Milcon Ngunza, disse que o objectivo central do imposto de selo é desincentivar o consumo das bebidas alcoólicas e tabaco ou quando forem consumidas o Estado tenha condições para arcar com os prejuízos que o consumo implica.

As declarações foram dadas nesta quinta-feira (24), no programa Azimute da Rádio Nacional de Angola (RNA).

O representante da AGT acrescenta que se trata de um imposto que tributa produtos considerados nocivos a saúde ou prejudiciais ao ambiente a título de exemplo apontou o tabaco, a cerveja, bebidas açucaradas, sacos plásticos e reforçou dizendo que se trata de um imposto que tem um leque de produtos controlados.

“O imposto de selos fiscais surge para sinalizar estes produtos e garantir o controlo da receita fiscal do Estado, o controlo da contrafacção e contrabando, também sentimos a necessidade de haver uma sinalização daqueles produtos que são da indústria que estão legalmente habilitadas para fazer estes produto”, disse.

Milcon Ngunza garantiu que os diplomas estão aprovados e existe um processo coordenado com a imprensa nacional para garantir a entrada em vigor pelo menos até Abril.

A Coordenadora do Grupo Técnico da Associação das Indústrias de Bebidas Alcoólicas (AIBA), Ágata Russell, concorda com a necessidade de implementação dos selos de segurança em Angola mas adverte não ser altura ideal para a implementação tendo em conta o histórico acompanhado principalmente na da redução do Imposto de Especial de Consumo (IEC).

Não podemos esquecer que o IEC tinha sido debatido várias vezes e foi implementado, quase que a pressão. Tivemos consequências estávamos a vir de uma crise, o covid, fecharam 10 fábricas, 10 indústrias, houve despedimentos conseguimos em trabalho conjunto com o Estado reduzir o IEC para tentar sobreviver porque a maioria das indústrias está utilizar 30% da sua capacidade instalada.

A representante da AIBA reforçou que a instituição não é contra a implementação dos selos fiscais porque acredita que a fiscalização é um dever do Estado, não tem como se imputado ao consumidores nem aos operadores.

“O Estado tem que fiscalizar e ver como fiscaliza a arrecadação destas receitas mas temos que admitir que existe muito contrabando muita contrafacção temos muitas empresas que estão a sobreviver não sabemos como a 30% da sua capacidade porque existem muitos operadores que não pagam impostos dos produtos prejudiciais a saúde”, disse.

Acrescentou ainda que a AIBA não é contra os selos fiscais mas gostavam que houvesse concordância na implementação que fossem mais esgotados e houvesse um trabalho conjunto principalmente quanto ao Timing de implementação.

“Temos estado a pedir que alguns produtos estejam isentos dos selos por causa do valor, e não podemos esquecer que temos indústrias que não têm condições financeiras para fazer esta instalação técnica e muito menos têm capacidade de o fazer, portanto é isto que tem que ser tido em conta é isto que a AIBA tem apelado e trabalhado em conjunto com a AGT, PROSEFA e a Imprensa Nacional”, concluiu.