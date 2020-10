Agências de Viagens e Turismo reclamam falta de apoios financeiros

A principal dificuldade do mercado, neste momento, é a falta de financiamento às empresas do sector turístico, afirmou o secretário-geral da Associação das Agências de Viagens e Operadores Turísticos de Angola (AAVOTA), Augusto Pedro, em entrevista ao Mercado.

“Estamos a assistir que outros sectores privados estão contemplados no PRODESI e em relação ao Turismo até agora não conseguirmos entender a razão de não fazer parte deste programa e nem beneficiar dos alívios económicos”, disse Augusto Pedro, lembrando que as agências de viagens nunca beneficiaram de empréstimos bancário.

O mundo exterior, de acordo com o entrevistado, vê Angola como um País com grandes potencialidades para o desenvolvimento do turismo, mas ao mesmo tempo denota certa incapacidade turística.

“As Agências de Viagens e Turismo (AVT) não receberam nenhum apoio até ao momento e nenhuma micro e pequena empresa resiste seis meses sem ganhar absolutamente nada e manter os seus encargos económicos”, realça o gestor, ressaltando que tem recebido informações de alguns associados que manifestaram vontade de fechar as portas caso não haja apoio por parte do Governo.

A concretizar-se as intenções, a lista de desempregados no sector tende a aumentar.

Segundo Augusto Pedro, para o desenvolvimento deste importante sector, em primeiro lugar o Governo precisa saber o que quer com o turismo e só depois é que se deve falar da combinação das sinergias para melhorar o turismo interno. “Com falta de políticas de lazer e de políticas do turismo barato, não vamos conseguir melhorar absolutamente nada”, rematou.

O entrevistado entende que a avaliação que se pode fazer é que Angola é um País rico em termos de recursos turísticos e que é preciso transformar estes itens em produtos turísticos, criando mais-valia e sustentabilidade no mercado.

Augusto Pedro mostra-se igualmente preocupado com os preços praticados no sector. Nos transportes, por exemplo, avança que o preço de uma viagem Luanda/Lubango ou Luanda/Namibe, depois de acrescido o valor dos testes da COVID-19, vai resultar num valor que é o vencimento de um director nacional.

“É preciso que os preço dos bilhetes de passagem dos aviões, autocarros e comboios estejam alinhados aos interesses do turismo Interno em Angola”, assevera.

Para Augusto Pedro, Angola é um País bastante abençoado em termo de recursos turístico, dado o seu posicionamento geográfico, o clima a cultura, a fauna e a flora que permite que na região possa existir vários tipos de turismo.

Destaca que Angola já teve turismo de negócio, turismo religioso, entre outros. Acrescenta agora conta com a dinamização do Surf, que é um grande chamariz do turismo radical.

Defende ainda a identificação em Angola de um território que sirva de amostra, uma espécie de postal turístico para depois integrar-se, paulatinamente, os outros tipos de turismo. Cita, exemplo, Portugal que começou com o Algarve e a gastronomia, depois vieram outros produtos incluindo o Vinho.

Acrescenta ainda que a África do Sul é conhecida como a terra do Big Five, e depois criaram o Sun City, isto é, um território para atrair o turista e quando ele entrar vende-se tudo que o País tem para oferecer.

Falta de organização

Realça ainda que Angola possui de tudo um pouco para se afirmar em África como grande potência, mas “precisamos nos organizar primeiro, para que as coisas comecem a acontecer, e trago dois exemplos de territórios que podem ser o chamariz dos turistas internos, nomeadamente Cabo Ledo e a zona de Okavango.

Augusto Pedro frisa que a AAVOTA tem um acordo rubricado com SAT – South África Tourism, que permite que em todos anos o País possa levar vários grupos de turistas a África do Sul e o “que vimos e aprendemos nestas viagem é imensurável, penso que precisamos ser mais sérios com o turismo”, afirma.

O gestor realça que se espera que até o final do ano os cientistas internacional consigam uma vacina da COVID-19, que possa ajudar na mobilidade dos turistas, porque, como diz, se assim não acontecer será muito complicado para o sector e também para aquelas actividades que estão ligadas directamente e indirectamente com o turismo.

“Temos a convicção de que a capacidade de compra dos turistas baixou consideravelmente, então nós estamos a preparar os nossos associados que precisamos ser mais agressivos e dinâmicos com a era do turismo mundial”, disse o gestor.

Neste momento, a direcção da AAVOTA, em período de Estado de Calamidade, tem estado a reunir com várias entidades nacionais e internacionais para ver como se vai desdobrar no mercado angolano e ajudar os seus associados.

“Tínhamos traçado um plano de acção para este ano que acreditamos que se não houve esta crise sanitária seria o melhor ano de actividade da AAVOTA. Mas mesmo assim, conseguimos em Janeiro último assinar um acordo com a Multicrédito, só que não demos sequência do tratado devido à pandemia da COVID-19, mas o que não fizemos este ano vamos passar para 2021”, garante.

A AAVOTA controla cerca de 120 Agências de Viagens e Turismo e acima de 1000 funcionários.