Africell vai ter dois mil trabalhadores para distribuir cartões sim

Dois mil trabalhadores angolanos serão necessários para distribuir/comercializar cartões SIM, vulgo “chip”, da 4ª operadora de telefonia móvel de Angola, Africell, que inaugurou o seu Data Center (centro de processamento de dados) nesta quinta-feira (20), em Luanda.

O anúncio feito pela embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) em Angola, Nina Maria Fite, enquadra-se na entrada em funcionamento dessa operadora americana, que prevê início das operações em Dezembro próximo.

Ao falar à imprensa, após o acto de inauguração do Data Center da Africell, a diplomata americana fez saber que pelos menos 70% da força de trabalho da referida telefonia móvel será angolana.

Nina Maria Fite anteviu que o sucesso da Africell Global Holding Ltd inspire outras empresas americanas a procurar oportunidades em Angola, particularmente no âmbito de projectos que reforcem as infra-estruturas críticas do País e impulsione o crescimento económico e a prosperidade dos angolanos.

Na ocasião, o director de estratégias da Africell, Gonçalo Farias assegurou que, actualmente, 30% da força de trabalho desta empresa é feminina, com maior destaque na área da engenharia.