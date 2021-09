Africell sai do Uganda

A Africell informou, recentemente, o encerramento das operações no Uganda, onde enfrentou forte concorrência por parte de unidades locais das empresas de telecomunicações MTN MTNJ.J e Bharti Airtel BRTI.NS.

A operar na República Democrática do Congo, Gâmbia e Serra Leoa, a Africell entrou no mercado do Uganda em 2014, após adquirir as operações locais da francesa Orange, mas tem lutado para expandir-se contra a MTN da África do Sul, que tem o maior número de assinantes no país da África Oriental, com mais de dez milhões, e a Bharti Airtel da Índia.

“Africell... encerrará as operações no Uganda a 7 de Outubro de 2021 “, fez saber a empresa em comunicado, acrescentando que a sua decisão foi “baseada numa avaliação cuidadosa das perspectivas comerciais a longo prazo para o negócio “e como o Uganda se encaixava na sua estratégia para impulsionar a transformação digital. A operadora tinha no Uganda 2,3 milhões de assinantes, de acordo com o site da empresa.

Em todo o continente, possui 12 milhões de assinantes e planeia lançar operações em Angola até ao final do ano em curso, disse Sam Williams, o director de comunicações da empresa à Reuters.