Africell efectua primeira chamada na nova rede móvel em Angola

A Africell efectuou a primeira chamada na nova rede móvel em Angola, assinalando o início das operações e a preparação faseada dos serviços, informou a operadora em uma nota de imprensa a que o Mercado teve acesso.

"A primeira chamada para a nossa nova rede em Angola é o marco mais significativo até hoje, simbolizando o início de um novo capítulo para a nossa empresa, ao País e o povo Angolano. Momentos como este são o motivo de fazermos o que fazemos” afirma o CEO da Africell Angola, Christopher Lundh.

“A missão da Africell em Angola é conectar as pessoas, aproximando-as e usando a tecnologia móvel para quebrar barreiras. Quero agradecer a todos os membros da equipa da Africell Angola cujas capacidades e esforço fizeram com que isto acontecesse apesar dos grandes desafios externos" enfatiza na nota.

De acordo com a nota, a activação da rede no quarto trimestre de 2021 foi possível devido um trabalho árduo para resolver os desafios colocados pelo estado actual das cadeias de abastecimento e a pandemia da COVID-19.

A Africel, que vai implementar serviços comerciais por fases, pretende assegurar a melhor experiência para os clientes actuais e futuros no País, tendo a oferta de mercado iniciado com a disponibilização de serviços de dados no dia 15 de Dezembro a clientes corporativos, seleccionados, em Luanda.

A Africell já investiu mais de 100 milhões USD em Angola, incluindo a construção de infra-estruturas físicas e se espera que esta taxa de investimento acelere nos próximos meses.

A equipa da Africell Angola também se expandiu, sendo mais de 70% de colaboradores de nacionalidade angolana. A empresa prevê a contratação de até 2 mil colaboradores directos e indirectos até meados de 2022, 95% dos quais serão angolanos.

As actividades da Africell também permitirão a criação de aproximadamente 1 mil postos de trabalho locais entre fornecedores e outros terceiros.