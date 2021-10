Africell e Angola Cables fecham parceria estratégica de internet de alta qualidade

A quarta operadora de telefonia móvel Africell fechou, recentemente, um acordo de parceria estratégica com a Angola Cables, a multinacional angolana de telecomunicações no sentido de assegurar uma internet de alta qualidade com soluções de Internet e conectividade em Angola.

A parceria teve como foco principal optimizar a experiência do cliente final angolano, para que este possa usufruir de uma experiência de alta velocidade no acesso a conteúdos com baixa latência em toda a rede da Africell e nas ligações ao IXP de Angola.

O Angonix, com conteúdos prontos a descarregar dentro do País, bem como o acesso aos principais pontos de atractividade de dados internacionais em África, Europa e nos Estados Unidos com redução dos tempos de pesquisa e download de aplicativos.

Para o CEO da Angola Cables, Ângelo Gama, estão empenhados em criar parcerias e assim contribuir para o desenvolvimento da economia digital em Angola, partilhando o seu know-how consolidado em projectos de qualidade internacional para alavancar a criação de soluções à medida das necessidades dos operadores no País.

“O nosso propósito é que a rede de cabos submarinos, pontos de presença Mundiais e ligações de internet continentais em África, venham reforçar a posição de Angola como player-chave Africano na vanguarda do desenvolvimento tecnológico de um porto digital de entrada e saída de conteúdos para África”, disse.

Para aquele responsável é um importante desafio, e garante estar a trabalhar em parcerias estratégicas com os operadores locais para que, em conjunto, possam tirar dividendos para a diversificação da economia em Angola pela via da economia digital que é o futuro, apoiados em soluções diferenciadoras e com as nossas equipas dedicadas a reforçar fortemente a operação dos seus parceiros.

A parceria estratégica entre Angola Cables e a Africell serve assim o País, com um entendimento baseado na qualidade do ecossistema de redes de telecomunicações em Angola, facilita a interligação a operadores de internet, serviços de tecnologia de informação e nuvem, redes de distribuição de conteúdos digitais, e que hoje já é a escolha de grandes parceiros ligados à Angola Cables no seu Data Center através da rede de cabos submarinos, entre os quais destacam-se a Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Netflix Akamai, Cloudflare.