Africa Oil & Power lança relatório de finanças de energia em África, lança evento dedicado de finanças e investimento em 2021

A Africa Oil & Power (AOP) lançou a sua Série de Energia para a África: relatório digital Africa Energy Finance 2020, como uma ferramenta para identificar as necessidades de financiamento em toda a cadeia de valor da energia.

O continente está projectado para exigir 29-39 bilhões USD em investimentos anuais para atender a demanda de energia prevista e alcançar o acesso universal à electricidade até 2030.

O relatório para download está alinhado com o Energy Finance Forum, co-organizado como parte da próxima AOP Conference & Exhibition 2021 (5 a 7 de Outubro) realizada na Cidade do Cabo.

A Africa Oil & Power lançou o seu relatório especial Africa Energy Series: Africa Energy Finance 2020 , numa tentativa de ajudar a eliminar as barreiras à participação do sector privado e destacar as principais oportunidades de investimento na geração de energia e desenvolvimento de infraestruturas.

Como as necessidades de investimento em energia da África totalizam aproximadamente 300- 400 bilhões USD na próxima década, o relatório identifica uma combinação de soluções de financiamento público e privado que podem catalisar o investimento institucional, com o objectivo de preencher a lacuna de financiamento e compensar a capacidade governamental limitada para financiar em grande escala projectos à luz do COVID-19.

O relatório serve como uma ferramenta para investidores e formuladores de políticas africanas para identificar restrições financeiras, regulatórias e de capacidade ao investimento privado e fornece estratégias comprovadas para mitigar o risco associado.

Estudos de caso bem-sucedidos incluem o estabelecimento de produtores independentes de energia no Quénia; o uso de leilão competitivo no programa de Aquisição de Produtores Independentes de Energia Renovável da África do Sul; e a mobilização de credores multilaterais para apoiar megaprojetos de gás como o desenvolvimento da Área 1 de GNL de Moçambique, apoiado por um artigo de opinião de Nj Ayuk, Presidente Executivo da Câmara Africana de Energia.

Dedicado exclusivamente a lidar com questões financeiras para uma nova década de comércio e investimento intra-africano, AOP sediará o primeiro Fórum de Financiamento de Energia, como parte da quinta edição de sua principal conferência e exposição Africa Oil & Power em 5 de Outubro 7 de 2021, na Cidade do Cabo. Alinhado com a visão do Departamento de Recursos Minerais e Energia da África do Sul e parceiros continentais, o fórum oferecerá um close-up sobre o ambiente de investimento do continente pós-COVID-19 e a competitividade no cenário energético global, sob o tema “Investir sem fronteiras . ”

Fonte: Africa Oil & Power

Para aceder ao PDF aceda ao link: https://www.africaoilandpower.com/wp-content/uploads/2020/11/Africa_Energy_Finance_19-11-20_2.pdf