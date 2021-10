África focada no livre comércio

As oportunidades do comércio em África estão no foco da edição deste ano da “Youth Connekt Africa”, evento que teve a duração de dois dias e encerra esta sexta-feira, 22, no Gana, com a presença de uma delegação angolana chefiada pelo secretário de Estado da Juventude Fernando João.

De acordo o representante angolano, trata-se de uma iniciativa do Governo da República do Gana em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que visa proporcionar uma plataforma para todos os parceiros envolvidos no desenvolvimento da juventude no continente.

A quarta edição da “YouthConnekt Africa”, conferência anual que envolve, encoraja e conecta 226 milhões de jovens do continente como parte interessada na exploração das oportunidades de comércio, preserva o compromisso de melhorar as capacidades comerciais, fomentar as habilidades e desenvolver um comércio sustentável.

De acordo com o secretário de Estado da Juventude, Fernando João, a conferência decorre sob o lema “A África além da Ajuda: Posicionando a Juventude para a Economia Pós-COVID-19 e as Oportunidades da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AFCFTA)”.

Através deste fórum dos jovens africanos, é intenção das delegações participantes a criação de sinergias em torno do empoderamento económico, social, político, por via de programas e parcerias que posicionam a juventude face aos desafios da Zona de Comércio Livre Continental Africana, promovendo-se assim a plena integração regional.

“O objectivo deste ano é a criação de uma plataforma que congrega um maior número de jovens de todo o continente que pretendem aprender e envolver-se no programa de desenvolvimento da juventude da YouthConnekt Africa”, disse.