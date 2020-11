África do Sul busca segurança energética por meio de plano de recursos integrados

A Conferência de Investimentos na África do Sul reuniu líderes da indústria e especialistas na terça-feira, em parte para discutir como a África do Sul pode acelerar o crescimento económico e alcançar a segurança energética por meio de seu Plano de Recursos Integrados (IRP) de longo prazo.

Durante a sessão virtual, “Construindo e Implementando o Plano de Energia da África do Sul”, os palestrantes apresentaram informações sobre o IRP 2030 do país como um meio de maximizar os recursos de energia disponíveis, mitigando a crise de energia doméstica e iniciando uma recuperação pós-COVID-19 eficaz.

O painel incluiu HE Samson Gwede Mantashe, Ministro de Recursos Minerais e Energia da África do Sul; Andre de Ruyter, CEO do Grupo Eskom Holdings SOC Ltd .; Khaya Gobodo, Director Administrativo, Old Mutual Investment Group Holdings; Bernard Magoro, Chefe do Escritório de Produtores Independentes de Energia da África do Sul; e Ntombifuthi Ntuli, CEO da South African Wind Energy Association.

HE Ministro Mantashe identificou a principal prioridade da África do Sul dentro do sector como garantir o fornecimento de energia sustentável; por meio da implementação do IRP, o Ministério visa criar capacidade de geração adequada para atender às crescentes demandas de energia de uma economia de alto crescimento. O Ministro observou que o IRP não é um evento único, mas sim uma jornada contínua, na qual a utilização de tecnologia e recursos energéticos múltiplos não só atenderá aos objectivos de capacidade de energia, mas também conduzirá a transição energética.

Posto isto, o ministro afirmou que passar directamente das fontes de carvão, das quais o país depende actualmente, para um sistema 100% baseado em energias renováveis ​​não conduzirá à estabilidade energética. Consequentemente, a implementação do IRP busca utilizar uma combinação de recursos baseados em combustíveis fósseis e renováveis.

Em termos de contribuição da energia eólica, Ntuli destacou o forte potencial do recurso na matriz energética da África do Sul, apesar do sector ser relativamente novo em comparação com outros mercados emergentes. De acordo com Ntuli, o aproveitamento da energia eólica permitirá que a África do Sul impulsione o desenvolvimento económico ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de emprego adicionais para as populações locais.

Enquanto isso, o Independent Power Producers Office (IPPO) está actualmente trabalhando para facilitar a cooperação entre as partes interessadas em energia da África do Sul, com Magoro identificando uma série de políticas-chave que o IPPO está implementando em resposta aos desafios em andamento e relacionados ao COVID-19. Especificamente, o IPPO está procurando adquirir 2.000 MW de capacidade de uma combinação de fontes até Junho de 2022, com o apoio da participação de várias partes interessadas e tecnologias.

Além disso, o IPPO tem como objectivo dar o pontapé inicial na fabricação nacional e aproveitar a infraestrutura e as habilidades existentes em 2021, com o objectivo de criar um megahub industrial no país. No processo de aquisição de energia, Magoro observou que 6.800 MW virão de fontes renováveis, 3.000 MW de gás - por meio de projectos de gás para energia - e 1.500 MW de carvão. Além disso, o IPPO estabeleceu programas que não apenas abordam a crise de energia, mas também visam resolver os desafios socioeconómicos, visando a propriedade e o conteúdo locais, bem como o desenvolvimento de habilidades e maior participação de mulheres e jovens no sector.

Quando se trata da implementação financeira do IRP, Gobodo enfatizou que colocar o controle da transmissão e das receitas sob a estatal Eskom pode garantir que as resoluções do balanço patrimonial e receitas suficientes sejam alcançadas. A estrutura de capital do IRP estabelece garantias como mecanismo para assegurar que as receitas sejam efectivamente alocadas e, em última instância, cheguem aos IPPs.

De Ruyter indicou que o papel de Eskom dentro do IRP não pode resolver a crise de energia da África do Sul sozinho, mas sim promover uma colaboração eficaz entre as partes interessadas como um meio de alcançar a estabilidade energética. A Eskom está actualmente buscando desenvolver capacidade de geração adicional na rede, no entanto, de Ruyter explicou que seu sucesso, em última análise, se resume à participação multilateral dos principais participantes para garantir que a electricidade seja gerada da maneira mais rápida e acessível possível.

Com vista à transição energética e ao estabelecimento de estratégias de energia sustentável na África do Sul e no continente, a Africa Oil & Power (AOP) está realizando sua quinta Conferência e Exposição AOP anual (5 a 7 de Outubro de 2021), onde líderes da indústria e os especialistas estarão unidos nos formatos virtual e presencial. Em consonância com o Departamento de Recursos Minerais e Energia da África do Sul, governo e parceiros do sector privado, AOP sediará o Fórum de Energias Renováveis da África, o Fórum de LNG da África e o Fórum de Financiamento de Energia como parte do evento. Sob o tema “Investir sem fronteiras”, a conferência proporcionará uma plataforma de primeira linha para investimento, networking e negociação para as partes interessadas da indústria de energia africana.