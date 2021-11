Afreximbank cria mecanismo para amortecer perdas fiscais

O Banco Africano para Exportações e Importações (Afreximbank) prevê criar um mecanismo financeiro de oito mil milhões USD, para ajuste da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), no quadro das iniciativas para garantir o sucesso das trocas comerciais, noticiou a Angop.

O ajuste aliviará os países africanos das perdas fiscais decorrentes das remoções de tarifas associadas à ZCCLA e ajudará o sector privado a reorganizar as suas operações, na medida em que esse mesmo Banco também reorienta as suas próprias acções para o mercado continental.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Afreximbank, Benedict Oramah, que falava na Feira Intra-Africana que teve inicio esta terça-feira, na cidade sul-africana de Durban, está-se já a trabalhar com o Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana.

Ainda no quadro das iniciativas para o sucesso da ZCLCA, prosseguiu, o Banco criou o Fundo para o Desenvolvimento das Exportações na África, com vista a apoiar a manufactura, especialmente a manufactura leve e o agro-processamento, para facilitar o acesso ao financiamento de capital.

Em parceria com a União Africana, o Secretariado da ZLCCLA e outros parceiros criaram, de igual modo, a Feira Comercial Intra-africana, uma bienal de 20 milhões USD que ajudará a melhorar a conectividade entre empresas em África.

Enquanto isso, o Banco Mundial também está a trabalhar com vários governos africanos para criar e expandir Parques Industriais (PIs) em Zonas Económicas Especiais (SEZs – Special Economic Zone) para resolver os gargalos de infra-estruturas para a industrialização.

Sem especificar, adiantou que projectos no valor agregado de cerca de 1,2 mil milhões USD foram implementados ou estão em andamento em dez países.

O Afreximbank, na qualidade de promotor do aumento das trocas comerciais em África, lançou a iniciativa “African Quality Assurance Centre (AQAC)”, um Centro Africano de Garantia de Qualidade.