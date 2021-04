AESE atrai estudantes internacionais com curso 100% digital

A AESE Business School lança em Maio a nova edição do Digital Emersion Executive Program (DEEP), um programa inovador de formação executiva totalmente online que conquistou a preferência de estudantes internacionais. Na primeira edição, 60% dos estudantes do DEEP eram oriundos dos PALOP, em especial de Angola.

O DEEP é fruto de uma parceria entre a AESE e o ISE do Brasil, ambas escolas de negócios pertencentes a uma network internacional de referência. A AESE integra uma rede internacional de 22 escolas de negócios liderada pelo IESE Business School, cujo MBA ocupa a primeira posição do ranking de 2021 da revista The Economist. Os seus alunos beneficiam do apoio do network global do IESE e têm acesso às sessões de continuidade da prestigiada escola em Barcelona e Madrid.

A AESE irá agora alargar a oferta do DEEP a Moçambique e Cabo Verde, além de Angola e Portugal. Na segunda edição do curso, as aulas serão ministradas a partir de um estúdio nas instalações da AESE, em Lisboa, com as mais recentes tecnologias para o ensino online, revela o diretor virtual do DEEP, Pedro Leão.

O DEEP é um programa digital de formação executiva desenvolvido para “preparar gestores e empresários para os desafios da liderança e gestão dos negócios, a partir de uma tomada de decisão ética, humana e responsável e da adaptabilidade em ambientes de incerteza, permitindo o crescimento e perpetuidade das organizações, num formato ajustado e atual – o digital”, explica Pedro Leão.

Apesar da distância física entre alunos, e entre estes e docentes, o DEEP procura “desenvolver uma convivência harmoniosa e proveitosa com seus pares, professores e a escola”, contando para tal com “momentos de reflexão individual e a interação dinâmica entre os participantes” ao longo de todo o programa. Esta vertente permite ainda “um processo de autoconhecimento e aprendizagem, nunca descurando o fortalecimento dos vínculos entre todos os intervenientes”.

AESE Business School: uma escola de empresários para empresários.

A AESE Business School é uma escola para o mundo. Um grupo de empresários que queria aprender entre si, partilhar experiências e transformar a sociedade, decidiu, alicerçado em valores éticos, lançar a AESE em 1980. O conhecimento prático é uma componente distintiva da AESE na preparação de líderes. É a única escola de negócios criada por empresários, para empresários e dirigentes, que continua a ser dirigida por empresários no ativo.

A AESE Business School comemora, em 2021, 40 anos de existência e o seu Executive MBA é um dos primeiros de Portugal: a primeira edição foi lançada há 20 anos.