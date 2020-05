Aeroportos retomam actividade com medidas excepcionais

Aeroportos por todo o mundo têm se adaptado para a reabrir paulatinamente as actividades, com medidas como, respeitar as distâncias , usar máscaras e verificar a temperatura - medidas que fazem parte do novo dia-a-dia dos aeroportos, numa altura em que o tráfego aéreo está a regressar, embora ainda timidamente e sob fortes restrições.

O ministro dos Transportes de França, Jean-Baptiste Djebbari, visitou o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, um dos mais movimentados do mundo, para ver como as novas normas estão a ser aplicadas: “Há iniciativas que foram tomadas pelas operadoras, por exemplo o que acabámos de ver com as câmaras térmicas à chegada, que podem detectar se a temperatura de alguém está acima dos 38 graus”.

As câmaras térmicas estão também a ser usadas no Dubai, principal hub da Emirates e outro dos aeroportos com maior tráfego em todo o mundo. O presidente da empresa dos aeroportos do Dubai mostra-se pouco optimista em relação ao regresso do sector.

Diz Paul Griffith: “Penso que há muitas pessoas a avançar conjecturas, quer sejam 18 meses ou dois anos ou menos ou mais. Mas o problema é que é tudo uma conjectura. A resposta honesta é que ninguém sabe”.

Também no principal aeroporto de Israel, o aeroporto Ben Gurion, em Telavive, foram tomadas medidas sanitárias apertadas. A temperatura é medida várias vezes aos passageiros e as instalações são meticulosamente desinfectadas.

Em Palma de Maiorca, nas ilhas Baleares, em Espanha, o aeroporto reabriu, por enquanto apenas para os turistas espanhóis. Os controlos sanitários são igualmente apertados, com os aviões a serem meticulosamente desinfectados depois de cada desembarque e antes de cada embarque.