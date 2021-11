AECIPA realiza conferência sobre Tecnologias e Serviços na Indústria de Petróleo

A Associação das Empresas Contratadas da Indústria Petrolífera de Angola (AECIPA) realiza de 23 a 25 de Novembro deste ano, a II edição da conferência sobre Tecnologias e Serviços na Indústria de Petróleo, denominada AOTC.

O evento faz parte do circuito de conferências do sector de Oïl & Gás do País e conta com a participação de membros Executivo, da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), presidentes do conselho de administração e directores-gerais das empresas operadoras e prestadoras de serviço.

Vai estar em debate “o papel do desenvolvimento da estratégia de conteúdo local para o estabelecimento de uma cadeia de Valores Robusta e Eficiente, que Permita um apoio eficaz, ao programa de diversificação económica e crescimento socioeconómico de Angola”.

Também serão debatidos temas como actualizações e oportunidades de pessquisa & produção em Angola, transição energética e potencial de fontes renováveis, inovações tecnológicas, o futuro do gás em Angola, a presença da mulher na indústria e o empoderamento da juventude, em preparação para os vários desafios profissionais actuais.

O discurso de abertura será feito por José Alexandre Barroso, Secretário de Estado do Petróleo e Gás de Angola, Omar Farouk Ibrahim, Secretário-Geral da Organização dos Países Africanos Produtores de Petróleo (“APPO”) e do Presidente da AECIPA e Coordenador-Geral da Conferência, do Bráulio de Brito.