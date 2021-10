Adilson Santos é o novo PCA da Movicel que acumula com a mesma função na Angola Telecom

O INACOM tem ainda de confirmar esta nomeação. Angola Telecom é accionista da Movicel, com 18% do capital, e é também a maior credora da operadora de telefonia móvel.

O anterior PCA, Filipe Zola, demitiu-se quatro meses após a sua posse, as circunstâncias da sua demissão são contraditórias

O PCA da Movicel, Filipe Zola, e menos de quatro meses depois de ter sido eleito, apresentou a demissão na reunião de accionistas da passada quinta-feira, tem sido imediatamente aceite.

Foi escolhido para o cargo Adilson Santos, que é também o PCA da Angola Telecom, passando a acumular os dois cargos. Falta agora a confirmação do regulador, o INACOM (Instituto Angolano das Comunicações), para que a sua posse seja confirmada, o que deve acontecer esta semana. Recorde-se que a Angola Telecom é accionista da Movicel, tem 18% do capital, e é credora da maior dívida que a operadora de telefonia móvel possui.

De acordo com o que o Expansão apurou, há duas versões para o que aconteceu. Fontes próximas do ex-PCA justificam o pedido de demissão pelo facto de se estar a preparar uma campanha de difamação que o atingiria, e tudo isso por ele ter cortado com alguns dos negócios de interesses instalados à volta da Movicel, e daí que tenha optado por sair pelo seu próprio pé da empresa, mantendo as suas funções no INSS - Filipe Zola é um dos três administradores do Instituto, depois da alteração da sua estrutura orgânica.

Do lado do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) fala-se de arrogância e falta de disponibilidade, leia-se tempo, de Filipe Zola para tratar dos assuntos da Movicel, o que causou mal-estar nos quadros superiores da empresa, e a sua saída tornou-se inevitável.

Quanto à questão da incompatibilidade de Adilson dos Santos, em acumular os cargos de PCA da Angola Telecom e da Movicel, não é um problema, disse ao Expansão uma fonte do MINTTICS, ainda que não tenha fundamentado porque é que não é problema, seja como for, o parecer do regulador pode ser determinante para se perceber ou não desta incompatibilidade.