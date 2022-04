Activos privatizados preparam-se para contribuir para o desenvolvimento do agronegócio

A informação prestada pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) surge em resposta ao questionamento do Mercado sobre “quantas fazendas ou projectos ligados ao agronegócio foram privatizados”.

O PROPRIV prevê reduzir a intervenção do Estado na economia e tem por objectivo promover o fomento empresarial, assim como reforçar a capacidade empresarial.

Em exclusivo a este jornal, o IGAPE refere que dos 25 activos que fazem parte do sector da agricultura, no âmbito do PROPRIV, 23 já foram privatizados e entregues aos adjudicatários.

Desde 2020, esclarece àquele instituto, que os referidos activos estão em funcionamento pois a grande maioria dos activos privatizados em 2021 estão a criar as condições para o arranque e assim “contribuírem para o desenvolvimento do agronegócio nacional” numa alusão de que os activos em referência estão distribuídos por todo o País.

Contudo, num comunicado datado de 19 de Abril de 2022, a Comissão Nacional Interministerial responsável pela implementação do Programa de Privatizações (CNI-PROPRIV) na sua reunião ordinária, a segunda do ano, que analisou o nível de execução do Programa de Privatizações, indicou que até a data foram concluídos processos de privatização referentes a 84 activos e empresas, cujo valor total dos contratos corresponde a 869,55 mil milhões Kz.

O documento destaca que, dos 84 activos privatizados, o sector da agricultura já permitiu a criação de 389 postos de trabalho directos.

Ao analisar o agronegócio recentemente para o Mercado, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco, não tem dúvidas de que á poucos incentivos àquela actividade. “São muito poucos e mal estruturados. Nos últimos tempos fala-se muito de melhorias no acesso ao crédito, mas quem analisa rapidamente dar-se-á conta de que o crédito é apenas um elemento que deve vir no fim da lista de incentivos”.

Formação técnica

Na sua óptica, antes é necessário garantir a terra, a formação dos empresários, dos técnicos e dos operários, e a existência de instituições e de empresas de prestação de serviços ao longo de toda a cadeia de valor. “Sem isso, dar crédito ou financiamento significa deitar dinheiro sobre os problemas, sem eficácia e sem eficiência. Qualquer manual relativo ao assunto refere que os factores de produção se resumem a terra, trabalho e capital, este sob várias formas, desde as infra-estruturas e equipamentos aos consumíveis, como sementes, fertilizantes ou combustíveis”.

Para o agrónomo falta um entendimento político e de gestão para que o agronegócio seja encarado de modo holístico, como um sistema. “Em Angola confunde-se agronegócio com grandes fazendas agrícolas ou pecuárias, esquecendo-se que a montante e a jusante da produção deve haver uma cadeia de empresas e instituições que são fundamentais para que qualquer agricultor, independentemente da sua dimensão, tenha condições para atingir os seus objectivos. Incluindo os bancos e as instituições financeiras”, adiantou.

Por sua vez, o economista Wilson Chimoco ao debater recentemente este tema ressaltou que os incentivos ao agronegócio são vários, desde os fiscais com as taxas de imposto industrial para empresas a fixarem-se em 10%. Por outro, o IVA aplicado aos insumos dosector estão fixados nos 5% e há incentivos brutais àquele

nível.

“Temos que pensar que o agronegócio pode e deve ser atractivo para que a banca possa vir e apresentar as soluções financeiras

para um maior desenvolvimento”, acrescentou.

Agronegócio na África Subsaariana

A agricultura e o agronegócio contabilizam 32% do PIB na África Subsaariana e empregam 65% da mão-de-obra. É provável que tenha um impacto maior na redução da pobreza do que outros sectores, visto que oferece a via mais directa para aumentar os rendimentos dos principais activos dos pobres, isto é, terras e trabalho. O trabalho do AEC no sector agrícola é o mais antigo e maior dos seus investimentos com um total de 183 milhões de USD investidos por toda a África. O Fundo ajuda as empresas a estabelecerem uma nova actividade ou a expandir os negócios existentes através da cadeia de valor, desde que os principais beneficiários dos negócios sejam agregados rurais que vivam com menos de 2 USD por dia. Estes dados constam do site da AECF na internet, uma instituição de desenvolvimento que apoia as empresas na inovação, na criação de empregos e na alavancagem dos investimentos e mercados num esforço para criar resiliência e rendimentos sustentáveis nas comunidades rurais e marginalizadas em África.

Lançado em 2008, o AECF mobilizou mais de 356 milhões USD até à data, alavancando mais de 658 milhões USD em capitalcorrespondente, tendo melhorado as vidas de mais de 16 milhões de pessoas só em 2017, através de empregos e aumento dos rendimentos do agregado familiar.

O AECF apoia até agora 268 empresas em 26 países da África Subsaariana, ao longo de mais de 40 cadeias de valor nos sectores focais do agronegócio e das energias renováveis.