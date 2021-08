Acredite! não há limites

“Estou aqui porque sou tão boa quanto você” Ursula M. Burns foi a primeira americana negra presidente e CEO da VEON (2018 – 2020), actualmente é membro do conselho de administração da Uber.



O percurso profissional da filha de pais imigrantes panamenhos (em Nova Iorque) começou na Xerox (1980), onde inicialmente trabalhou como estagiária de verão, após o mestrado.



A carreira da 22ª mulher mais poderosa do mundo (Forbes/2014) tomou um rumo diferente, dez anos depois (1990), quando designada assistente executiva de Wayland Hicks, executivo sénior.



No ano seguinte (1991), é chamada para assistente executiva do presidente executivo-chefe, Paul Allaire. Era o princípio da ascensão de Ursula.



O percurso profissional de Ursula Burns ganhou notoriedade no mundo empresarial quando nomeada vice-presidente de manufatura global (1999).



A marcha triunfante da gestora negra, criada por uma mãe solteira, não parou por aí. Em 2000, é nomeada vice-presidente sénior de serviços estratégicos corporativos.

Dois anos depois (2002) chega à presidente de operações do grupo.



Mulher de convicções fortes, profissional e de sábias palavras “I´m here because as good as you” (estou aqui porque sou tão boa quanto você), foi assumindo posições estratégicas, até que em 2007 assumiu o cargo de presidente da Xerox.



Em 2009, é nomeada CEO. Burns foi ainda designada membro internacional da Academia Real de Engenharia (2013).



Em 2016, liderou a Xerox quando dividida em duas empresas independentes, a Xerox Corporation e Conduent Incorporated.



Em Maio de 2017 deixa a corporação.



Em 2000, o presidente dos EUA, Barack Obama, nomeou Burns para chefiar o programa nacional STEM da Casa Branca, tendo liderado até 2016.



Também foi vice-presidente do conselho de Exportação do líder norte-americano (2015 – 2016).



Ursula M. Burns frequentou a Cathedral High School (escola de meninas católicas em Nova Iorque), licenciatura em engenharia mecânica pelo Instituto Politécnico da Universidade de Nova Iorque (1980) e mestrado em ciências de engenharia mecânica pela Columbia University (1981).