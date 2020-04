Acções globais avançam com optimismo

As acções globais e os futuros dos EUA avançaram, na esperança de que a crise do coronavírus esteja diminuir em alguns dos lugares mais atingidos.

O Nikkei do Japão avançou 2%, enquanto o Hang Seng ( HSI ) de Hong Kong subiu 2,1%. O Shanghai Composite da China ( SHCOMP ) aumentou 2% quando os investidores retornaram de um feriado. Na Europa, os índices de referência em Paris, Frankfurt e Londres abriram com ganhos de mais de 3%.

Os contractos futuros da Dow ( INDU ) subiram 3,1%, ou 690 pontos, sugerindo que o índice poderia subir novamente após fechar com um ganho de 7,7% na segunda-feira. Os futuros do S&P 500 ( SPX ) adicionaram 2,7% e os do Nasdaq ( COMP ) aumentaram 2,5%.

Há indícios de que a pandemia esteja diminuir na Itália e na Espanha, e o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse na segunda-feira que as mortes diárias causadas pelo coronavírus em seu estado estão "efectivamente estáveis ​​por dois dias". A China não registrou novas mortes pelo vírus na segunda-feira pela primeira vez desde o final de Janeiro.

O CNN Business Fear & Greed Index , que analisa o medidor de volatilidade VIX ( VIX ) e seis outras medidas do sentimento do mercado, agora estão a registrar os níveis de medo em oposição ao medo extremo. O índice está em 32. Qualquer coisa com 25 anos ou menos é Extreme Fear, ( medo extremo).

Mas ainda existem grandes desafios pela frente. O cirurgião-geral dos EUA disse que esta semana será a "mais difícil e mais triste" para os americanos, já que o surto de coronavírus continua devastar o país. E o CEO do JPMorgan Chase ( JPM ) , Jamie Dimon, disse em sua carta anual aos accionistas na segunda-feira que espera uma "recessão ruim" por causa dos impactos do coronavírus na economia.

Depois, há a tarefa extremamente complicada de reabrir negócios, lojas e fábricas sem provocar um novo aumento no número de infecções.

A libra britânica enfraqueceu para 1,22 USD na segunda-feira depois que o primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson, que luta contra uma infecção por coronavírus, foi transferido para a unidade de terapia intensiva de um hospital em Londres, forçando seus representantes a assumirem maior responsabilidade pela resposta do país à pandemia A moeda se recuperou um pouco na terça-feira, a fortalecer 0,9% em relação ao USD.